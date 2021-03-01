Хавьер Паскуаль сообщил о готовности нового игрока выступать за «Зенит»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль сообщил, что американский центровой Тарик Блэк присоединился к петербургской команде и готов выйти на паркет.
«Тарик здесь, и мы рады, что он приехал, мы ждали его долгое время. Конечно, физически он ещё не готов на 100 процентов, так как не играл практически в прошлом году. Даже работая дома самостоятельно, невозможно подготовиться на 100 процентов. Он готов помогать команде, это самое важное.
Я считаю, что «Альба» проводит хороший сезон. Они играют в очень качественный баскетбол: очень серьёзны как в защите, так и в нападении. Они выглядят конкурентоспособно в матчах против всех европейских команд. Они приезжают в Петербург после домашней победы над «Панатинаикосом». Когда ты играешь против «Альбы», ты должен проводить матч хорошо. Если ты этого не сделаешь, ты не сможешь выиграть.
Думаю, даже люди, которые о многом мечтали, не могли представить, что в этот момент сезона мы будем на такой позиции с 15 победами. Это наш путь: всё, что мы делаем, возможно, выше возможностей этой команды. Мы должны быть рады этому, необходимо продолжать идти от игры к игре, так как каждый матч будет очень тяжёлым», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт «Зенита».
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