В НБА состоялось второе увольнение главного тренера в сезоне

«Атланта» уволила главного тренера Ллойда Пирса, сообщает ESPN.



Ассистент Пирса Нэйт Макмиллан будет временно исполнять обязанности главного тренера «Хоукс». 56-летний Макмиллан стал помощником Пирса в минувшее межсезонье. У него есть большой опыт работы в качестве главного тренера. Ранее он возглавлял «Сиэтл Суперсоникс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Индиана Пэйсерз», его результат за время работы в лиге – 667 побед и 591 поражение (53% побед).



«Атланта» занимает 11-е место в Восточной конференции с результатом 14-20. В последнем матче команда проиграла «Майами Хит» со счетом 99:109. Пирс руководил «Хоукс» с мая 2018 года. Это вторая отставка главного тренера в сезоне НБА. Ранее «Миннесота» уволила Райана Сондерса.