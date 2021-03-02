Сборная России — в топ-10 сильнейших в мире

В ФИБА опубликовали обновлённый мировой рейтинг мужских сборных, в котором произошли небольшие изменения после матчей квалификации Евробаскета и Кубка Америки.

Сборная России после успешных игр с Северной Македонией и Эстонией сохранила за собой девятое место в списке. Напомним, что победа над Северной Македонией позволила подопечным Базаревича досрочно завоевать путёвку на Евробаскет. Лидером рейтинга по-прежнему является национальная команда США. Второе место у команды Испании, топ-три замыкает Австралия.

Отметим, что регресс по сравнению с прежним рейтингом ФИБА продемонстрировала сборная Франции, которая опустилась с шестого на седьмое место. В рейтинге её обогнала национальная команда Греции.