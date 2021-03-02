Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Сборная России — в топ-10 сильнейших в мире

Сборная России — в топ-10 сильнейших в мире
Баскетбол / Сборная России 0

В ФИБА опубликовали обновлённый мировой рейтинг мужских сборных, в котором произошли небольшие изменения после матчей квалификации Евробаскета и Кубка Америки.

Сборная России после успешных игр с Северной Македонией и Эстонией сохранила за собой девятое место в списке. Напомним, что победа над Северной Македонией позволила подопечным Базаревича досрочно завоевать путёвку на Евробаскет. Лидером рейтинга по-прежнему является национальная команда США. Второе место у команды Испании, топ-три замыкает Австралия.

Отметим, что регресс по сравнению с прежним рейтингом ФИБА продемонстрировала сборная Франции, которая опустилась с шестого на седьмое место. В рейтинге её обогнала национальная команда Греции.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021