Ватутин: было два случая, когда думали, что поведение Джеймса противоречит стандартам ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что в ходе сезона лидер команды Майк Джеймс дважды позволял себе недопустимое поведение. Вместе с тем функционер отметил, что у американца на то были личные причины.
«Конфликты в жизни спортивной команды неизбежны. Важно уметь разрешать их мягко, дабы не нарушать командную химию. Потому мы не выносим сор из избы, не вдаёмся в детали. Скажу вам то, что вы, вероятно, уже знаете. Было два случая, когда думали, что поведение Джеймса противоречит стандартам ЦСКА. В результате он дважды был отстранён. Вместе с тем мы должны понимать, что в семье Джеймса произошло два трагических случая, такое расстроило бы кого угодно. Мы все приложили усилия, чтобы во благо команды решить возникшие проблемы», — приводит слова Ватутина Israelhayom.
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