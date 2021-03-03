Определены лучшие игроки, новички и тренеры НБА в феврале

Защитники Джеймс Харден («Бруклин Нетс») и Девин Букер («Финикс Санз») признаны лучшими игроками Восточной и Западной конференций НБА соответственно по итогам февраля, сообщает официальный «Твиттер» лиги. Харден в феврале набирал в среднем 25,6 очка, 10,7 передачи и 8,8 подбора. Букер записывал себе в актив 27,9 очка и 4,5 передачи.
Защитник «Сакраменто Кингз» Тайриз Халибертон и разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл признаны лучшими новичками Западной и Восточной конференций. Болл набирал 20,1 очка, 6,2 подбора и 6,7 передачи в среднем за игру. Халибертон аписывал на свой счёт 16,2 очка, 3,8 подбора и 5,5 передачи.
Куин Снайдер («Юта Джаз») и Стив Нэш («Бруклин Нетс») признаны лучшими тренерами в Западной и Восточной конференциях. Под руководством Снайдера «Юта» в феврале одержала 12 побед в 14 матчах. Сейчас команда лидирует в НБА с результатом 27-8. Нэш в феврале во главе «Нетс» выиграл 9 раз в 13 матчах. Команда поднялась на второе место на Востоке (23-13) и уступает только «Филадельфии Сиксерс» (23-12).
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