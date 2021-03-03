«Лейкерс» потерпели поражение в матче с «Финиксом», несмотря на 38 очков Леброна
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 114:104.
Лучшей результативностью в составе победителей отличился Дарио Шарич, который набрал 21 очко. Микал Бриджес записал в свой актив 19 очков. Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 38 очков.
«Лейкерс» потерпели пятое поражение за последние семь матчей. «Финикс» в свою очередь одержали третью победу кряду.
В следующем туре регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» встретятся с «Сакраменто Кингз», а «Финикс» проведёт матч с «Голден Стэйт Уорриорз». Игры пройдут 4 и 5 марта соответственно.
НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2021, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 114
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Шрёдер - 17, Хортон-Такер - 16, Моррис - 12, Карузо - 7, Харрелл - 6, Джонс - 4, Колдуэлл-Поуп - 4, Адетокунбо, Дадли, Дэвис, Кейкок, Кузма, Маккинни, Марк Газоль, Мэттьюз
Финикс Санз: Шарич - 21, Бриджес - 19, Букер - 17, Эйтон - 17, Краудер - 15, Джонсон - 9, Надер - 8, Пол - 8, Александер, Гэллоуэй, Камински, Картер, Мур, Пэйн, Смит
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