Айзея Томас лаконично обратился к Златану Ибрагимовичу после выпада в адрес Леброна

Бывший разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас отреагировал на слова форварда «Милана» Златана Ибрагимовича. Ранее шведский футболист раскритиковал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за активное комментирование политических событий. При этом нападающий «Милана» отдал должное мастерству Леброна на площадке.
«Спортсмены должны быть спортсменами, а политики должны оставаться политиками. Расизм и политика — это разные вещи. Мы, спортсмены, объединяем мир, а политики его разделяют. Мы не занимаемся другими вещами, потому что у нас это плохо получается, иначе я был бы в политике. Таково моё сообщение», — сказал ранее Ибрагимович.
Томас на своей странице в «Твиттере» лаконично ответил шведу. Разыгрывающий написал одно слово: «Заткнись».
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