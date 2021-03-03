Источник: суперзвезда НБА запросит обмен в «Нью-Йорк» в течение 12 месяцев

Известный журналист ESPN Брайан Виндхорст сообщил любопытный инсайд. По данным источника, в ближайшие 12 месяцев некая суперзвезда НБА запросит обмен в «Нью-Йорк Никс». При этом журналист не раскрывает информацию, о ком идёт речь.

«Сообщаю, что в следующие 12 месяцев звезда, суперзвезда запросит обмен в «Нью-Йорк». Я пока не знаю, кто это. У меня есть некоторые предположения, но я не буду говорить о них. Лучше, ребята, сами подумайте, о ком может идти речь», — цитирует инсайдера NBA Central.

«Нью-Йорк» одержал три победы в пяти последних матчах. После этого «Никс» поднялись на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. В нынешнем сезоне «Нью-Йорк» одержал 18 побед в 36 матчах.