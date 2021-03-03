«Орландо» готов обменять двух звёзд перед дедлайном
«Орланджо Мэджик» готов совершить обмены до дедлайна, сообщает журналист ESPN Брайан Виндхорст. По данным источника, в «Орландо» хотят обменять Эвана Фурнье и Аарона Гордона.
Решение связано с тем, что оба баскетболиста вскоре станут свободными агентами. Обмен — единственный способ не допустить их бесплатного ухода.
В нынешнем сезоне Гордон принял участие в 19 матчах. В среднем он набирал 13,8 очка, делал 7,2 подбора. В свою очередь Фурнье в 20 матчах регулярного чемпионата НБА в среднем набирал 18,2 очка и делал 3,9 передачи.
«Орландо» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. «Мэджик» одержали 13 побед в 35 матчах. Команда потерпела четыре поражения подряд. Следующим соперником «Орландо» будет «Атланта Хоукс».
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