Евгений Пашутин: играли с Астаховым вдвоём против троих греков, остальных удалили

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин вспомнил самый невероятный матч в карьере. Тогда, в 1995 году, во время встречи «Динамо» — «Паниониос» за драку были удалены почти все игроки обеих команд.



«Мы вдвоем заканчивали игру с Павлом Астаховым. Получилось такое мероприятие, типа конфликта. Мы остались с ним вдвоем против греческой команды “Панионис”. Сначала остались 4 на 4, потом — 3 на 3, потом — 3 на 2. И мы закончили игру в одиннадцать вечера вдвоем против троих. Это самый курьезный матч. Мы не смогли довести до победы, не хватило четыре очка, потому что были вдвоем против троих. Еще тогда было правило 30 секунд, можно было держать долго мяч», — приводит слова Пашутина тележурнал «Вид сверху».



Евгений Пашутин и Павел Астахов вместе играли в «Динамо» (Москва) в сезоне-1994/1995. В 2003 году Пашутин завершил карьеру игрока и стал тренером в юношеской команде ЦСКА. С 2019 года он возглавляет «Локомотив-Кубань».