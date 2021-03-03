«Локомотив-Кубань» разгромил «Леваллуа» и сохранил шансы на выход в плей-офф Еврокубка

В Париже завершился матч четвёртого тура второго группового этапа Еврокубка, в котором «Леваллуа» принимал «Локомотив-Кубань».
Российская команда удачно начала матч и выиграла первую четверть с преимуществом в восемь очков — 22:14. К большому перерыву «железнодорожники» выигрывали со счётом 48:28. В третьей четверти краснодарскому клубу удалось увеличить преимущество до 24 очков. В заключительном игровом отрезке сильнее оказался «Леваллуа», однако это никак не повлияло на исход матча. Итоговый счёт встречи — 83:60 в пользу «Локомотива-Кубань».
Эта победа стала для краснодарцев второй на стадии Топ-16 Еврокубка.
Лучшим в составе победителей стал Найджел Уильямс-Госс, набравший 19 очков. В составе французской команды 15 очков набрал Энтони Браун.
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