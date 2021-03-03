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«Локомотив-Кубань» разгромил «Леваллуа» и сохранил шансы на выход в плей-офф Еврокубка

«Локомотив-Кубань» разгромил «Леваллуа» и сохранил шансы на выход в плей-офф Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок 0

В Париже завершился матч четвёртого тура второго группового этапа Еврокубка, в котором «Леваллуа» принимал «Локомотив-Кубань».

Российская команда удачно начала матч и выиграла первую четверть с преимуществом в восемь очков — 22:14. К большому перерыву «железнодорожники» выигрывали со счётом 48:28. В третьей четверти краснодарскому клубу удалось увеличить преимущество до 24 очков. В заключительном игровом отрезке сильнее оказался «Леваллуа», однако это никак не повлияло на исход матча. Итоговый счёт встречи — 83:60 в пользу «Локомотива-Кубань».

Эта победа стала для краснодарцев второй на стадии Топ-16 Еврокубка.

Лучшим в составе победителей стал Найджел Уильямс-Госс, набравший 19 очков. В составе французской команды 15 очков набрал Энтони Браун.

Еврокубок. Группа F. 5-й тур
03 марта 2021, среда. 20:45 МСК
Метрополитан 92
Париж, Франция
Окончен
61 : 83
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Метрополитан 92: Браун - 15, Роос - 12, Браун - 11, Гудвин - 6, Гинат - 5, Чикоко - 5, Мишино - 4, Пино - 2, Оуэнс - 1, Конате, Сако
Локомотив-Кубань: Уильямс-Госс - 19, Каммингс - 18, Херви - 12, Гордон - 9, Кузминскас - 9, Линч - 7, Ильницкий - 6, Калниетис - 3, Емченко, Калинов, Мартюк, Мотовилов
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