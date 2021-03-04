Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Портленд» вырвал победу у «Голден Стэйт», «Лейкерс» без Леброна проиграли «Сакраменто»

«Портленд» вырвал победу у «Голден Стэйт», «Лейкерс» без Леброна проиграли «Сакраменто»
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 108:106.

В составе победителей лучшими на площадке были Дэмьен Лиллард (22 очка), Кармело Энтони (22 очка) и Роберт Ковингтон (15 очков и 9 подборов). У «Уорриорз» самыми результативными стали Стефен Карри (35 очков), Эндрю Уиггинс (14 очков) и Кент Бэйзмор (12 очков). Лиллард набрал 8 последних очков «Портленда» в матче, включая победный трёхочковый бросок за 14 секунд до сирены.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Портленд Трэйл Блэйзерс».

В другом матче игрового дня «Сакраменто Кингз» дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 123:120.

У «Кингз» лучшими в матче были Бадди Хилд (29 очков), Де’Аарон Фокс (23 очка) и Харрисон Барнс (20 очков). В составе «Лейкерс» наиболее заметными были Деннис Шрёдер (28 очков и 9 передач), Монтрезл Харрелл (26 очков и 11 подборов) и Кайл Кузма (25 очков и 12 подборов). Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс участия в матче не принимал.

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2021, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
108 : 106
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 22, Энтони - 22, Ковингтон - 15, Трент-мл. - 15, Кантер - 11, Джонс - 8, Саймонс - 8, Худ - 5, Литтл - 2, Блевинс, Джайлс, Коллинс, Макколлум, Нуркич, Эллеби
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 35, Уиггинс - 14, Бэйзмор - 12, Ли - 10, Луни - 9, Мюлдер - 6, Уайзмен - 6, Грин - 5, Пэскелл - 3, Тоскано-Андерсон - 3, Уонамэйкер - 3, Крисс, Манньон, Пул, Смайлагич, Томпсон, Убре
НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2021, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
123 : 120
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Хилд - 29, Фокс - 23, Барнс - 20, Холмс - 16, Багли III - 14, Джозеф - 13, Бьелица - 6, Джеффрис - 2, Вудард, Гай, Джеймс, Мету, Паркер, Пелле, Рэмси, Уайтсайд, Халибёртон
Лос-Анджелес Лейкерс: Шрёдер - 28, Харрелл - 26, Кузма - 25, Маккинни - 11, Моррис - 11, Колдуэлл-Поуп - 10, Хортон-Такер - 9, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Джонс, Дэвис, Карузо, Кейкок, Марк Газоль, Мэттьюз
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021