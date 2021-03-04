«Портленд» вырвал победу у «Голден Стэйт», «Лейкерс» без Леброна проиграли «Сакраменто»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 108:106.
В составе победителей лучшими на площадке были Дэмьен Лиллард (22 очка), Кармело Энтони (22 очка) и Роберт Ковингтон (15 очков и 9 подборов). У «Уорриорз» самыми результативными стали Стефен Карри (35 очков), Эндрю Уиггинс (14 очков) и Кент Бэйзмор (12 очков). Лиллард набрал 8 последних очков «Портленда» в матче, включая победный трёхочковый бросок за 14 секунд до сирены.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Портленд Трэйл Блэйзерс».
В другом матче игрового дня «Сакраменто Кингз» дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 123:120.
У «Кингз» лучшими в матче были Бадди Хилд (29 очков), Де’Аарон Фокс (23 очка) и Харрисон Барнс (20 очков). В составе «Лейкерс» наиболее заметными были Деннис Шрёдер (28 очков и 9 передач), Монтрезл Харрелл (26 очков и 11 подборов) и Кайл Кузма (25 очков и 12 подборов). Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс участия в матче не принимал.
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