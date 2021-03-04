Джеймс Харден оформил трипл-дабл с рекордом в первом матче против «Хьюстона» после обмена

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден набрал 29 очков, 10 подборов и 14 передач в матче регулярного чемпионата НБА против «Хьюстон Рокетс» (132:114).



Харден стал первым игроком в истории франшизы «Нетс», который сумел набрать статистику 25-10-10 в двух матчах подряд. Джеймс также стал шестым баскетболистом в истории лиги, оформившим трипл-дабл в матче против своей бывшей команды. «Бруклин» одержал седьмую победу подряд на выезде, что является новым рекордом клуба. Подопечные Стива Нэша выиграли 10 из последних 11 матчей в целом. «Бруклин» занимает второе место в Восточной конференции с результатом 24-13.

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