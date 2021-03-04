Леброн Джеймс сделал новый завуалированный выпад в адрес Златана Ибрагимовича

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал новый завуалированный выпад в адрес нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, который ранее сказал ему сосредоточиться на спорте и не лезть в политику. Джеймс сделал репост новости о том, что бывшая сенатор США Келли Лефлер перестала быть владелицей команды женской НБА «Атланта Дрим».
«Сосредоточься на спорте», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере» с ироничным эмодзи.
Ранее Джеймс обвинял Лефлер в расизме и пообещал сделать всё возможное, чтобы она перестала владеть клубом. В итоге Лефлер под давлением общественности пришлось продать акции франшизы Рене Монтгомери, бывшей баскетболистки «Атланты». В своей записи Леброн использовал слова Ибрагимовича в его адрес и дал понять, что не воспринимает их всерьёз, а также собирается в дальнейшем использовать своё влияние за пределами баскетбольной площадки.
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