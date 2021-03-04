Джей Ар Смит прояснил, как Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг относятся друг к другу

Бывший игрок «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит рассказал о взаимоотношениях бывших одноклубников Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга.
«Леброн и Кайри не являются заклятыми врагами. На самом деле они отлично ладят», — приводит слова Джей Ар Смита Fadeaway World.
Ирвинг в 2014-2017 годах выступал вместе с Леброном за «Кавальерс». Они привели «Кливленд» к первому в истории франшизы титулу чемпиона НБА, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз». Тогда в ходе серии «Кавальерс» уступали — 1-3. Не так давно Кайри заявил, что впервые в карьере в лице Кевина Дюранта у него есть одноклубник, на которого можно положиться. Эти слова задели Леброна. Как заявлял другой экс-игрок «Кливленда» Райан Холлинс, Кайри Ирвинг начал крайне негативно относиться к своему бывшему товарищу по команде Леброну Джеймсу, когда понял, что тот находится на особом счету.
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