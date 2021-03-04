Функционеры НБА назвали две трансферных цели «Лейкерс»

Как сообщает Los Angeles Times, функционеры НБА из конкурирующих с «Лос-Анджелес Лейкерс» командами считают, что «озёрники» постараются приобрести Джавэйла Макги или Хассана Уайтсайда.



Джавэйл Макги уже выступал в составе «Лейкерс» и стал чемпионом лиги вместе с калифорнийским коубом в 2020 году. В прошлом регулярном чемпионате НБА Макги принял участие в 68 встречах, в которых в среднем набирал 6,6 очка, совершал 5,7 подбора и отдавал 0,5 передачи. В плей-офф сезона-2019/2020 он провёл 14 встреч, набирая в среднем 2,9 очка за матч и собирая 3,1 подбора. Макги не смог со старта сезона проявить себя в составе «Кавальерс», приняв участие в 13 встречах и набирая 8,0 очков, совершая 6,2 подбора и отдавая 1,3 передачи за 16 минут 54 секунды игрового времени.



Уайтсайд минувший сезон провёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс», набирая в среднем 15,5 очка и совершая 13,5 подбора. В регулярном сезоне он заблокировал 196 бросков соперников (2,9 – за игру), став лучшем по этому показателю. Для сравнения, у идущего вторым Брука Лопеса – 163.



Оба игрока уже назывались потенциальными трансферными целями «Лейкерс».