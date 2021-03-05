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«Финикс» разгромил «Голден Стэйт». «Портленд» дожал «Кингз», у Кантера дабл-дабл 22-20

«Финикс» разгромил «Голден Стэйт». «Портленд» дожал «Кингз», у Кантера дабл-дабл 22-20
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» дома разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 120:98.

В составе победителей лучшими на площадке были Кэмерон Пэйн (17 очков и 10 передач), Девин Букер (16 очков) и Абдель Надер (14 очков и 9 подборов). У «Уорриорз» наиболее результативными в игре были Джордан Пул (26 очков), Эндрю Уиггинс (16 очков) и Джеймс Уайзмен (11 очков и 11 подборов). Стефен Карри участия в игре не принимал.

В другом матче игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 123:119. У победителей лучшими были Дэмьен Лиллард (44 очка), Энес Кантер (22 очка и 20 подборов) и Кармело Энтони (16 очков). У «Кингз» самыми заметными на площадке были Де’Арон Фокс (32 очка и 12 передач), Бадди Хилд (21 очко) и Харрисон Барнс (17 очков).

Также в НБА прошли ещё семь матчей: «Бостон Селтикс» – «Торонто Рэпторс (132:125), «Мемфис Гриззлиз» – «Милуоки Бакс» (111:112), «Вашингтон Уизардс» – «Лос-Анджелес Клипперс» (119:117), «Нью-Йорк Никс» – «Детройт Пистонс» (114:104), «Индиана Пэйсерс» – «Денвер Наггетс» (103:113), «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Майами Хит» (93:103), «Сан-Антонио Спёрс» – «Оклахома-Сити Тандер» (102:107).

НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2021, пятница. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
120 : 98
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Пэйн - 17, Букер - 16, Краудер - 14, Надер - 14, Шарич - 13, Эйтон - 11, Пол - 10, Бриджес - 8, Камински - 8, Картер - 7, Смит - 2, Александер, Гэллоуэй, Джонсон, Мур
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 26, Уиггинс - 16, Уайзмен - 11, Манньон - 9, Тоскано-Андерсон - 9, Ли - 7, Уонамэйкер - 7, Пэскелл - 6, Луни - 4, Бэйзмор - 3, Грин, Карри, Крисс, Мюлдер, Смайлагич, Томпсон, Убре
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2021, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
123 : 119
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 44, Кантер - 22, Энтони - 16, Литтл - 9, Джонс - 8, Ковингтон - 7, Трент-мл. - 7, Саймонс - 6, Худ - 4, Блевинс, Джайлс, Коллинс, Макколлум, Нуркич, Эллеби
Сакраменто Кингз: Фокс - 32, Хилд - 21, Барнс - 17, Багли III - 14, Бьелица - 12, Холмс - 12, Джозеф - 11, Вудард, Гай, Джеймс, Джеффрис, Мету, Паркер, Пелле, Рэмси, Уайтсайд, Халибёртон
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