«Финикс» разгромил «Голден Стэйт». «Портленд» дожал «Кингз», у Кантера дабл-дабл 22-20

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» дома разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 120:98.
В составе победителей лучшими на площадке были Кэмерон Пэйн (17 очков и 10 передач), Девин Букер (16 очков) и Абдель Надер (14 очков и 9 подборов). У «Уорриорз» наиболее результативными в игре были Джордан Пул (26 очков), Эндрю Уиггинс (16 очков) и Джеймс Уайзмен (11 очков и 11 подборов). Стефен Карри участия в игре не принимал.
В другом матче игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 123:119. У победителей лучшими были Дэмьен Лиллард (44 очка), Энес Кантер (22 очка и 20 подборов) и Кармело Энтони (16 очков). У «Кингз» самыми заметными на площадке были Де’Арон Фокс (32 очка и 12 передач), Бадди Хилд (21 очко) и Харрисон Барнс (17 очков).
Также в НБА прошли ещё семь матчей: «Бостон Селтикс» – «Торонто Рэпторс (132:125), «Мемфис Гриззлиз» – «Милуоки Бакс» (111:112), «Вашингтон Уизардс» – «Лос-Анджелес Клипперс» (119:117), «Нью-Йорк Никс» – «Детройт Пистонс» (114:104), «Индиана Пэйсерс» – «Денвер Наггетс» (103:113), «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Майами Хит» (93:103), «Сан-Антонио Спёрс» – «Оклахома-Сити Тандер» (102:107).
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