Энес Кантер — о правлении Эрдогана: весь мир начинает видеть ложь

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер выступил с критикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Государственный секретарь США Энтони Блинкен и члены Конгресса США отправили письмо в Турцию с осуждением диктатуры. Там упоминается, что предполагаемая попытка госпереворота в 2016 году была «уловкой для нейтрализации оппозиции». Весь мир начинает видеть ложь», — написал Кантер на своей странице в «Твиттере».

Кроме того, Кантер посвятил победу в матче регулярного чемпионата НБА против «Сакраменто Кингз» (123:119) одному из политзаключённых в Турции. Кантер оформил мощный дабл-дабл из 22 очков и 21 подбора.

«Политзаключённые диктатора Эрдогана. Омер Фарук Гергерлиоглу. Депутат от ДПН и правозащитник был приговорён к 2 годам и 6 месяцам заключения за публикацию твита в 2018 году. Верховный суд Турции суд оставил приговор в силе 19 февраля после того, как он сообщил о практике обысков обнажённых в тюрьмах. Посвящаю ему сегодняшнюю победу», — отметил Кантер.

Видео доступно на странице Энеса Кантера в «Твиттере».