Девин Букер не сыграет в Матче звёзд НБА. Названа замена

НБА объявила, что разыгрывающий «Юта Джаз» Майк Конли примет участие Матч всех звёзд, а также на конкурсе трехочковых в качестве замены получившему травму атакующему защитнику «Финикс Санз» Девину Букеру.

Букер не сможет выйти на площадку из-за растяжения связок левого колена. Конли станет третьим игроком «Джаз» на Матче всех звезд, присоединившись к Доновану Митчеллу и Руди Гоберу. В нынешнем сезоне 33-летний разыгрывающий набирает 16,1 очка, 3,5 подбора и 5,7 передачи в среднем за игру. Конли впервые приглашен на Матч всех звёзд за 14 сезонов карьеры в лиге.

Напомним, Матч звёзд НБА пройдёт 7 марта в Атланте. В этом году звёздный уикенд будет проведён за один день и не будет включать Матч восходящих звёзд.