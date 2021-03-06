Девин Букер не сыграет в Матче звёзд НБА. Названа замена
НБА объявила, что разыгрывающий «Юта Джаз» Майк Конли примет участие Матч всех звёзд, а также на конкурсе трехочковых в качестве замены получившему травму атакующему защитнику «Финикс Санз» Девину Букеру.
Букер не сможет выйти на площадку из-за растяжения связок левого колена. Конли станет третьим игроком «Джаз» на Матче всех звезд, присоединившись к Доновану Митчеллу и Руди Гоберу. В нынешнем сезоне 33-летний разыгрывающий набирает 16,1 очка, 3,5 подбора и 5,7 передачи в среднем за игру. Конли впервые приглашен на Матч всех звёзд за 14 сезонов карьеры в лиге.
Напомним, Матч звёзд НБА пройдёт 7 марта в Атланте. В этом году звёздный уикенд будет проведён за один день и не будет включать Матч восходящих звёзд.
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