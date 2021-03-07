Димитрис Итудис отреагировал на разгром «Цмоки-Минска» с разницей в 34 очка

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск».



«Поздравляю команду с продемонстрированным на протяжении большей части матча настроем. Мы играли агрессивно, особенно в защите, и именно в результате защиты многого добились в нападении. Поздравляю «Цмоки», они здорово сражались, хочу поблагодарить соперников за конкурентную борьбу. Одной из наших целей было дать отдых некоторым игрокам, залечить травмы, снизить нагрузку. Впереди нас ждут серьезные матчи, будем готовиться к ним», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт команды.



Встреча завершилась со счётом 101:67.



Самым результативным в составе победителей стал Йоханнес Фойгтман, записавший на свой счёт 15 очков. В составе гостей 14 очков набрал Андрей Рогозенко.