Команда Леброна разгромила команду Дюранта в Матче всех звёзд НБА

В Матче всех звёзд НБА команда Леброна обыграла команду Дюранта со счётом 170:150.

В составе победителей самыми результативными на площадке были Яннис Адетокунбо (35 очков), Дэмьен Лиллард (32 очка) и Стефен Карри (28 очков). Крис Пол набрал шесть очков при 16 результативных передачах. Сам Леброн Джеймс набрал четыре очка. В команде Дюранта лучшими на паркете были Брэдли Бил (26 очков), Кайри Ирвинг (24 очка и 12 передач), Джеймс Харден (21 очко) и Джейсон Тейтум (21 очко).

Ранее в рамках звёздного уик-энда НБА конкурс трёхочковых бросков выиграл защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, защитник «Портленда» Анферни Саймонс стал победителем конкурса слэм-данков, а победителем конкурса навыков стал форвард «Индианы» Домантас Сабонис.