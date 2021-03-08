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Команда Леброна разгромила команду Дюранта в Матче всех звёзд НБА

Команда Леброна разгромила команду Дюранта в Матче всех звёзд НБА
Баскетбол / НБА 0

В Матче всех звёзд НБА команда Леброна обыграла команду Дюранта со счётом 170:150.

В составе победителей самыми результативными на площадке были Яннис Адетокунбо (35 очков), Дэмьен Лиллард (32 очка) и Стефен Карри (28 очков). Крис Пол набрал шесть очков при 16 результативных передачах. Сам Леброн Джеймс набрал четыре очка. В команде Дюранта лучшими на паркете были Брэдли Бил (26 очков), Кайри Ирвинг (24 очка и 12 передач), Джеймс Харден (21 очко) и Джейсон Тейтум (21 очко).

Ранее в рамках звёздного уик-энда НБА конкурс трёхочковых бросков выиграл защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, защитник «Портленда» Анферни Саймонс стал победителем конкурса слэм-данков, а победителем конкурса навыков стал форвард «Индианы» Домантас Сабонис.

НБА - Матч Звёзд. Матч звёзд НБА
08 марта 2021, понедельник. 04:00 МСК
Команда Дюранта
Окончен
150 : 170
Команда Леброна
Команда Дюранта: Бил - 26, Ирвинг - 24, Тейтум - 21, Харден - 21, Митчелл - 15, Лавин - 13, Уильямсон - 10, Леонард - 8, Вучевич - 5, Рэндл - 4, Конли - 3, Букер, Дэвис, Дюрант, Эмбиид
Команда Леброна: Адетокунбо - 35, Лиллард - 32, Карри - 28, Браун - 22, Джордж - 17, Гобер - 10, Дончич - 8, Йокич - 6, Пол - 6, Джеймс - 4, Сабонис - 2, Симмонс
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