«Зелёна-Гура» отыгралась с «-15» в четвёртой четверти и вырвала победу у «Пармы»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ польская «Зелёна-Гура» обыграла пермскую «Парму». Встреча завершилась со счётом 95:92.

В первой четверти «Парма» набрала преимущество и опередила соперников на 12 очков. К большому перерыву хозяева сумели сократить отставание до пяти очков. В третьей десятиминутке «Парма» вновь уверенно вышла вперёд. К концовке третьей четверти их преимущество составляло 13 очков, а в самом начале четвёртой увеличилось до 15. Однако польской команде удалось не только сравняться с «Пармой», но и выйти вперёд в концовке встречи.

Самым результативным в составе победителей стал Роландас Фрейманис — на его счету 26 очков. В составе «Пармы» лучший результат показал Эйгирдас Жукаускас — 15 очков.