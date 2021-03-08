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«Зелёна-Гура» отыгралась с «-15» в четвёртой четверти и вырвала победу у «Пармы»

«Зелёна-Гура» отыгралась с «-15» в четвёртой четверти и вырвала победу у «Пармы»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ польская «Зелёна-Гура» обыграла пермскую «Парму». Встреча завершилась со счётом 95:92.

В первой четверти «Парма» набрала преимущество и опередила соперников на 12 очков. К большому перерыву хозяева сумели сократить отставание до пяти очков. В третьей десятиминутке «Парма» вновь уверенно вышла вперёд. К концовке третьей четверти их преимущество составляло 13 очков, а в самом начале четвёртой увеличилось до 15. Однако польской команде удалось не только сравняться с «Пармой», но и выйти вперёд в концовке встречи.

Самым результативным в составе победителей стал Роландас Фрейманис — на его счету 26 очков. В составе «Пармы» лучший результат показал Эйгирдас Жукаускас — 15 очков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
08 марта 2021, понедельник. 20:00 МСК
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Окончен
95 : 92
Парма
Пермь, Россия
Зелёна-Гура: Фрейманис - 26, Кошарек - 18, Гросселл - 16, Ричард - 16, Боулин - 12, Берзиньш - 5, Сулима - 2, Брембли, Клоцек, Пут, Трачик
Парма: Жукаускас - 15, Мейерис - 13, Уильямс - 13, Понитка - 12, Юшкявичюс - 11, Буланов - 8, Шейко - 6, Жмако - 5, Савович - 4, Григорьев - 3, Ивлев - 2, Чернышев
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