Джини Басс высказалась о возрасте завершения карьеры Леброна Джеймса

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс поделилась мнением о возрасте, в котором лидер команды Леброн Джеймс может завершить карьеру. Басс дала понять, что пока клуб не планирует расставаться с 36-летним форвардом.

«Это как очень хороший матч. Мы хотим, чтобы он оставался как можно дольше. Карим Абдул-Джаббар играл до 42 лет. Леброн как-то сказал, что он вряд ли будет играть, когда ему исполнится 46 лет.

Так что, возможно, у нас ещё есть 10 лет до того как ему исполнится 46. Но всё будет зависеть от желаний. Мы рады, что он играет за нас. Должна сказать, что он выбрал отличную команду на Матч всех звёзд НБА. Он хорошо понимает баскетбол, любит соревноваться. Мы получаем удовольствие от его игры. Не хватает только наших фанатов», — цитирует Басс Esssentially Sports.