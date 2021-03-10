Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Гомельский: ЦСКА не зарабатывает. Клуб живёт на средства владельца

Гомельский: ЦСКА не зарабатывает. Клуб живёт на средства владельца
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на недовольство одного из болельщиков клуба, который отметил, что команда не приносит доход, но при этом руководство «армейцев» жёстко относится к критике со стороны фанатов.

«Ваше возмущение понятно. Но изменить позицию руководства клуба ЦСКА я не могу. Вы правы. ПБК ЦСКА не зарабатывает деньги, то есть клуб живёт на средства владельца клуба — компании «НорНикель». То есть существует инстанция, которая при желании могла бы либо продать клуб, либо поменять менеджмент. Но я считаю, что крайние меры не нужны.

Необходимо принять меры внутри клуба, чтобы выправить игру, решить проблему взаимоотношений внутри команды, завершить сезон достойным образом», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021