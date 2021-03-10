Гомельский: ЦСКА не зарабатывает. Клуб живёт на средства владельца

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на недовольство одного из болельщиков клуба, который отметил, что команда не приносит доход, но при этом руководство «армейцев» жёстко относится к критике со стороны фанатов.

«Ваше возмущение понятно. Но изменить позицию руководства клуба ЦСКА я не могу. Вы правы. ПБК ЦСКА не зарабатывает деньги, то есть клуб живёт на средства владельца клуба — компании «НорНикель». То есть существует инстанция, которая при желании могла бы либо продать клуб, либо поменять менеджмент. Но я считаю, что крайние меры не нужны.

Необходимо принять меры внутри клуба, чтобы выправить игру, решить проблему взаимоотношений внутри команды, завершить сезон достойным образом», — написал Гомельский на своём официальном сайте.