Названы 14 номинантов на включение в Зал славы

Пресс-служба НБА назвала кандидатов на включение в Зал баскетбольной славы в 2021 году. В список попали сразу девять человек, которые впервые включены в число кандидатов.

На включение в Зал славы претендуют:

Рик Адельман — девятый в списке тренеров с наибольшим количеством побед;

Крис Бош — 11-кратный участник Матча всех звёзд НБА;

Майкл Купер — пятикратный чемпион НБА;

Пол Пирс — MVP финальной серии НБА и 10-кратный участник Матча всех звёзд НБА;

Билл Рассел — первый темнокожий тренер в истории НБА;

Джей Райт — двукратный чемпион NCAA;

Иоланда Гриффит — двукратная чемпионка Олимпийских игр;

Лорен Джексон — семикратная участника Матча всех звёзд женской НБА, трёхкратная MVP регулярного сезона;

Марианна Стэнли — чемпионка NCAA и тренер года WNBA.

Также в списке присутствуют пять человек, которые уже попадали в список кандидатов, но пока так и не были включены в Зал славы:

Лета Эндрюс — рекордсменка по количеству побед среди школьных тренеров;

Тим Хардуэй — участник пяти Матчей всех звёзд;

Маркес Джонсон — лучший игрок года среди студентов;

Бен Уоллес — четырёхкратный лучший защищающийся игрок года в НБА;

Крис Уэббер — пятикратный участник Матча всех звёзд НБА.

Список людей, которые будут включены в Зал славы, объявят 16 мая 2021 года.