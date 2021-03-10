Названы 14 номинантов на включение в Зал славы

Пресс-служба НБА назвала кандидатов на включение в Зал баскетбольной славы в 2021 году. В список попали сразу девять человек, которые впервые включены в число кандидатов.
На включение в Зал славы претендуют:
Рик Адельман — девятый в списке тренеров с наибольшим количеством побед;
Крис Бош — 11-кратный участник Матча всех звёзд НБА;
Майкл Купер — пятикратный чемпион НБА;
Пол Пирс — MVP финальной серии НБА и 10-кратный участник Матча всех звёзд НБА;
Билл Рассел — первый темнокожий тренер в истории НБА;
Джей Райт — двукратный чемпион NCAA;
Иоланда Гриффит — двукратная чемпионка Олимпийских игр;
Лорен Джексон — семикратная участника Матча всех звёзд женской НБА, трёхкратная MVP регулярного сезона;
Марианна Стэнли — чемпионка NCAA и тренер года WNBA.
Также в списке присутствуют пять человек, которые уже попадали в список кандидатов, но пока так и не были включены в Зал славы:
Лета Эндрюс — рекордсменка по количеству побед среди школьных тренеров;
Тим Хардуэй — участник пяти Матчей всех звёзд;
Маркес Джонсон — лучший игрок года среди студентов;
Бен Уоллес — четырёхкратный лучший защищающийся игрок года в НБА;
Крис Уэббер — пятикратный участник Матча всех звёзд НБА.
Список людей, которые будут включены в Зал славы, объявят 16 мая 2021 года.
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