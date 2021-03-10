Владимир Гомельский оценил целесообразность возвращения Милоша Теодосича в ЦСКА

Известный российский комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о возможном подписании ЦСКА бывшего разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Милоша Теодосича, который в настоящее время выступает за «Виртус». Гомельского на сайте спросили, считает ли он целесообразным, чтобы ЦСКА попытался вернуть игрока, который раньше уже выступал за московский клуб.

«Варианты существуют. Но у меня стойкое понимание того, что «нельзя дважды войти в одну и ту же реку». Это я о Теодосиче», — написал Гомельский.

Ранее эксперт неоднократно критиковал главного тренера московского клуба Димитриса Итудиса. По мнению Гомельского, москвичам необходимо расстаться со специалистом. При этом президент ЦСКА Андрей Ватутин уже выразил поддержку тренеру. Также он дал понять, что клуб не будет менять тренерский штаб.