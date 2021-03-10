Пол Пирс вынес вердикт по переходу Блэйка Гриффина в «Бруклин»

Бывший игрок «Бостон Селтикс», а в настоящее время эксперт ESPN Пол Пирс поделился мнением о переходе Блэйка Гриффина в «Бруклин Нетс». По мнению Пирса, приход Гриффина не будет иметь радикальных последствий.

«Нет, Блэйк не станет решающим фактором. Решающий фактор «Бруклина» — Джеймс Харден. Блэйк уже не тот, но у него есть опыт. Думаю, что «Нетс» будут в финальной серии», — приводит слова Пирса ESPN.

Ранее шестикратный участник Матча звёзд НБА Гриффин достиг соглашения о выкупе контракта с «Детройт Пистонс». Форвард не играл в 10 матчах подряд после того, как «Пистонс» вывели его из ротации, изучая различные варианты его будущего. Найти вариант обмена Гриффина не удалось, что привело к выкупу. Блэйк согласился сделать клубу скидку и отказался от $ 13,5 млн из положенных $ 75 млн.

В этом сезоне Гриффин набирал в среднем 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи при точности 36,5% с игры и 31,5% трёхочковых. «Клипперс», «Лейкерс», «Майами», «Бостон», «Голден Стэйт» и «Портленд» также претендовали на подписание 31-летнего баскетболиста.