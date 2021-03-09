Дэрил Мори: переход Блэйка Гриффина в «Бруклин» раздражает

Президент «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори прокомментировал подписание «Бруклин Нетс» форварда Блэйка Гриффина. Мори признался, что он остался недоволен этим переходом. После того как «Бруклин» подписал Гриффина, букмекеры назвали «Нетс» фаворитом сезона-2020/21.

«Новость о его переходе раздражает. Лучше бы сильные игроки переходили в команды Западной конференции. Да, теперь это всё добавляет головной боли. Но я не могу сказать больше, а то меня оштрафуют», — цитирует Мори Sports Illustrated.

Ранее шестикратный участник Матча звёзд НБА Гриффин достиг соглашения о выкупе контракта с «Детройт Пистонс». Форвард не играл в 10 матчах подряд после того, как «Пистонс» вывели из ротации, изучая различные варианты его будущего. Найти вариант обмена Гриффина не удалось, что привело к выкупу. Блэйк согласился сделать клубу скидку и отказался от $ 13,5 млн из положенных $ 75 млн.

В этом сезоне Гриффин набирал в среднем 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи при точности 36,5% с игры и 31,5% трёхочковых. «Клипперс», «Лейкерс», «Майами», «Бостон», «Голден Стэйт» и «Портленд» также претендовали на подписание 31-летнего баскетболиста.