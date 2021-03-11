ЦСКА объявил о трёх кадровых пополнениях перед матчем с «Миланом»
Пресс-служба ЦСКА сообщила, что сразу три игрока команды вернулись в строй перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом», который состоится сегодня, 11 марта.
«К счастью, в результате обследований после удара в поясничную область Янис Стрелниекс получил «добро» на работу с командой. В строй вернулись и молодые игроки – Андрей Лопатин и Юрий Умрихин на этой неделе полноценно работали с «основой», — говорится на сайте московского клуба.
Матч ЦСКА — «Милан» начнётся в 20:00 мск. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Евролиги, а «Милан» — третье. При этом в случае победы итальянцы обойдут российский клуб. В предыдущем туре «армейцы» потерпели разгромное поражение в Стамбуле. Они уступили «Анадолу Эфес» со счётом 70:100.
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