«Филадельфия» нацелена на четырёх игроков для увеличения шансов на титул
«Филадельфия Сиксерс» рассматривает варианты усиления состава для повышения шансов на борьбу за титул. В клубе определились с четырьмя основными кандидатурами, сообщает журналист Bleacher Report Джэйсон Дюмас.
По данным источника, «Филадельфия» проявляет интерес к Уиллу Бартону, Пи Джей Такеру, Делону Райту и Джорджу Хиллу. При этом сразу несколько источников утверждают, что переход в «Филадельфию» из «Хьюстон Рокетс» Такера является практически решённым делом.
Вероятно, «Филадельфия» хочет усилить скамейку запасных. Сейчас команда по количеству очков, набираемых запасными (в среднем – 32,4 за матч) занимает лишь четвёртое место с конца в лиге.
«Филадельфия» в настоящее время лидирует в турнирной таблице Восточной конференции НБА.
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