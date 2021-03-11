«Филадельфия» нацелена на четырёх игроков для увеличения шансов на титул

«Филадельфия Сиксерс» рассматривает варианты усиления состава для повышения шансов на борьбу за титул. В клубе определились с четырьмя основными кандидатурами, сообщает журналист Bleacher Report Джэйсон Дюмас.

По данным источника, «Филадельфия» проявляет интерес к Уиллу Бартону, Пи Джей Такеру, Делону Райту и Джорджу Хиллу. При этом сразу несколько источников утверждают, что переход в «Филадельфию» из «Хьюстон Рокетс» Такера является практически решённым делом.

Вероятно, «Филадельфия» хочет усилить скамейку запасных. Сейчас команда по количеству очков, набираемых запасными (в среднем – 32,4 за матч) занимает лишь четвёртое место с конца в лиге.

«Филадельфия» в настоящее время лидирует в турнирной таблице Восточной конференции НБА.