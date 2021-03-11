Этторе Мессина и Кайл Хайнс отреагировали на первую победу «Милана» над ЦСКА за 10 лет

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата с ЦСКА (84:76). Миланцы обыграли «армейцев» впервые за последние 10 лет.
«Это важная для нас победа. Мы хорошо сыграли в первой четверти. Это задало тон всему матчу. Игроки очень хорошо концентрировались перед возможным камбеком ЦСКА. Важнейшим фактором стала защита. Кроме того, нам помогала агрессия в атаке, что давало возможность получать открытые броски. Если вы играете плохо, то не победите ЦСКА в Москве, так что мы довольны. Отличная победа, двигаемся дальше», — сказал Мессина.
Успех «Милана» также прокомментировал один из лидеров команды, экс-игрок ЦСКА Кайл Хайнс.
«Мне определённо было непросто приезжать сюда в качестве гостя, но как только игра началась, у нас появилась цель. Мы на завершающей стадии регулярного чемпионата и нам была необходима победа над классной командой. Мы добились своего. Ключом к победе стала наша защита и игра на подборе. Во второй половине мы собрали много подборов, что позволяло сдерживать их», — приводит слова Хайнса официальный сайт Евролиги.
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