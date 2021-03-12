Шарас и Миротич высказались о матче с «Реалом», после которого «Барса» оторвалась от ЦСКА

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс и лидер команды Никола Миротич прокомментировали победу в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом». Встреча завершилась со счётом 81:76. Благодаря этой победе «Барселона» упрочила лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от преследователей ЦСКА и «Милана».

«Я действительно хочу поздравить наших игроков и болельщиков. Это важная победа, как и каждая, которая бывает здесь. Игра получилась именно такой, как мы ожидали: сложной, физической, с нервотрёпкой. Я думаю, что с тактической точки зрения в плане деталей мы действовали не очень хорошо. У нас было много наработок, мы ожидали, что соперник будет играть таким образом. Но мы не смогли хорошо противостоять этому, дали «Реалу» набрать много лёгких очков, что придало оппоненту уверенности.

В конечном итоге победить могла любая из команд. Но я думаю, что Кори и Нико проявили себя в очень важных моментах, что помогло победить. Мы обыграли «Реал» несколько раз, но не смогли сыграть в лучший баскетбол. «Реал» — команда чемпионского уровня с очень опытными игроками, которыми отлично управляет тренер. Факт в том, что каждая игра складывается по-своему. И наш следующий матч будет другим», — цитирует Ясикявичюса пресс-служба Евролиги.

«Я думаю, что мы лучше играли во второй половине матча, нам удалось улучшить действия в защите. Мы знали, что нам надо хорошо защищаться в матче с «Реалом». Именно это мы и сделали. В то же время мне кажется, мы провели солидную игру в плане атакующих действий. Я очень рад, это большая победа. Каждое «класико» является особенным, я горжусь командой», — сказал Миротич.