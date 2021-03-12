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Леброн Джеймс послал сообщение всем соперникам по НБА

Леброн Джеймс послал сообщение всем соперникам по НБА
Баскетбол / НБА 0
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о собственном настрое после перерыва на Матч всех звёзд НБА. По словам Джеймса, он настроен защитить чемпионский титул.

«Пришло время действовать! Время подготовиться и выйти на последний круг, ведущий к плей-офф.
В первой половине сезона работаешь на первой, второй и третьей передачах. А во второй части сезона уже переходишь на четвёртую, пятую, шестую передачи. В плей-офф надо переключаться на седьмую передачу. Этот подход я использовал последние несколько лет. И с каждым месяцем с приближением к плей-офф я постепенно разгонялся», — цитирует Джеймса ESPN.

Ранее Леброн преодолел отметку в 35 тыс. набранных очков. Он стал лишь третьим баскетболистом в истории НБА, набравшим 35 тыс. очков. До Джеймса отметку в 35 тыс. очков покоряли лишь Карим Абдул-Джаббар (38 387) и Карл Мэлоун (36 928). Для установления исторического достижения 36-летнему Джеймсу потребовалось провести 1295 матчей в НБА.

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