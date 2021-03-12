Шакил О'Нил назвал игрока, которого не следует упоминать в гонке за MVP НБА

Многократный чемпион НБА, член Зала славы, а ныне эксперт на телевидении Шакил О'Нил считает, что ветеран лиги, разыгрывающий защитник «Финикс Санз» Крис Пол не должен упоминаться в качестве игрока, который мог бы претендовать на звание MVP сезона.

«Послушайте, Крис Пол проводит отличный сезон. Вокруг него молодые игроки, он хорошо их ведёт за собой, «Санз» хорошо играют, Букер возвращает былые кондиции, но Пола не нужно упоминать в качестве претендента на титул MVP», — приводит слова О'Нила Essentialy Sports.

Крис Пол в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 35 матчах, набирая в них 16,1 очка, собирая 4,7 подбора, совершая 8,8 передачи и 1,1 перехвата за 31,8 минуты в среднем. Пол реализовывает 39,4% бросков из-за дуги.