«Детройт» обменял Святослава Михайлюка

«Детройт Пистонс» обменяли атакующего защитника Святослава Михайлюка и пик второго раунда драфта НБА 2027 года в «Оклахома-Сити Тандер» на атакующего защитника Хамиду Диалло, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



«Пистонс» видят в Диалло важную часть перестройки, ориентированной на молодежь. Победитель конкурса данков 2019 года в межсезонье станет ограниченно свободным агентом. Диалло проводит лучший сезон в карьере, набирая в среднем 11,9 очка и 5,4 подбора.



Генеральный менеджер «Детройта» Трой Уивер работал в «Тандер», когда клуб выбрал Диалло под 45-м номером драфта 2018 года. Михайлюк набирает 6,9 очка и 2,1 подбора в среднем за игру. Атакующий защитник получит 1,7 млн доллларов в этом сезоне, после чего летом станет свободным агентом.