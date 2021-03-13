«Детройт» обменял Святослава Михайлюка

«Детройт Пистонс» обменяли атакующего защитника Святослава Михайлюка и пик второго раунда драфта НБА 2027 года в «Оклахома-Сити Тандер» на атакующего защитника Хамиду Диалло, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
«Пистонс» видят в Диалло важную часть перестройки, ориентированной на молодежь. Победитель конкурса данков 2019 года в межсезонье станет ограниченно свободным агентом. Диалло проводит лучший сезон в карьере, набирая в среднем 11,9 очка и 5,4 подбора.
Генеральный менеджер «Детройта» Трой Уивер работал в «Тандер», когда клуб выбрал Диалло под 45-м номером драфта 2018 года. Михайлюк набирает 6,9 очка и 2,1 подбора в среднем за игру. Атакующий защитник получит 1,7 млн доллларов в этом сезоне, после чего летом станет свободным агентом.
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