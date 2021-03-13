УНИКС разгромил «Калев» в матче Единой лиги ВТБ, пропустив 49 очков

В Таллине завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Калев» принимал казанский УНИКС.
Первая четверть прошла в равной борьбе, немного удачливее в ней были гости паркета — 16:15. К большому перерыву казанцам удалось совершить рывок — во второй десятиминутке они позволили соперникам набрать всего семь очков. Перед третьей четвертью счёт на табло был 34:22 в пользу УНИКСа. В третьей четверти сильнее также оказались казанцы, увеличившие отрыв к заключительной четверти до 24 очков.
В заключительном игровом отрезке подопечные Димитриса Прифтиса уверенно контролировали происходящее на паркете и одержали победу со счётом 76:49.
Самым результативным в составе победителей стал Айзея Канаан, набравший 16 очков. В составе хозяев паркета 10 очков набрал Крегор Хермет.
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