УНИКС разгромил «Калев» в матче Единой лиги ВТБ, пропустив 49 очков

В Таллине завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Калев» принимал казанский УНИКС.



Первая четверть прошла в равной борьбе, немного удачливее в ней были гости паркета — 16:15. К большому перерыву казанцам удалось совершить рывок — во второй десятиминутке они позволили соперникам набрать всего семь очков. Перед третьей четвертью счёт на табло был 34:22 в пользу УНИКСа. В третьей четверти сильнее также оказались казанцы, увеличившие отрыв к заключительной четверти до 24 очков.



В заключительном игровом отрезке подопечные Димитриса Прифтиса уверенно контролировали происходящее на паркете и одержали победу со счётом 76:49.



Самым результативным в составе победителей стал Айзея Канаан, набравший 16 очков. В составе хозяев паркета 10 очков набрал Крегор Хермет.