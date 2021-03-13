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УНИКС разгромил «Калев» в матче Единой лиги ВТБ, пропустив 49 очков

УНИКС разгромил «Калев» в матче Единой лиги ВТБ, пропустив 49 очков
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В Таллине завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Калев» принимал казанский УНИКС.

Первая четверть прошла в равной борьбе, немного удачливее в ней были гости паркета — 16:15. К большому перерыву казанцам удалось совершить рывок — во второй десятиминутке они позволили соперникам набрать всего семь очков. Перед третьей четвертью счёт на табло был 34:22 в пользу УНИКСа. В третьей четверти сильнее также оказались казанцы, увеличившие отрыв к заключительной четверти до 24 очков.

В заключительном игровом отрезке подопечные Димитриса Прифтиса уверенно контролировали происходящее на паркете и одержали победу со счётом 76:49.

Самым результативным в составе победителей стал Айзея Канаан, набравший 16 очков. В составе хозяев паркета 10 очков набрал Крегор Хермет.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
13 марта 2021, суббота. 18:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
49 : 76
УНИКС
Казань, Россия
Калев: Хермет - 10, Ёэсаар - 9, Нургер - 7, Льюис - 6, Томас - 6, Таунс - 4, Кин - 3, Кауфманис - 2, Курбас - 2, Дорбек, Кемп, Сунелик
УНИКС: Канаан - 16, Узинский - 12, Смит - 10, Уайт - 10, Браун - 8, Морган - 7, Клименко - 6, Теодор - 3, Колесников - 2, Разумов - 2, Антипов, Жбанов
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