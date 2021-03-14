«Оклахома» без Михайлюка проиграла «Никс»

В Оклахома-Сити завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный клуб «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Нью-Йорк Никс».
Первая двенадцатиминутка прошла под диктовку игроков «Тандер» и завершилась со счётом 31:22 в пользу хозяев паркета. Однако, уже во второй четверти «Нью-Йорку» удалось отыграть отставание и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 56:54 в пользу гостей.
В третьем игровом отрезке сильнее оказались игроки «Никс», вырвавшиеся вперёд на десять очков перед заклчительной четвертью. В решающем игровом отрезка сильнее оказались гости. Итоговый счёт встречи — 119:97 в пользу «Никс».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ар Джей Барретт, набравший 32 очка. Трипл-дабл из 26 очков, 12 подборов и 12 передач оформил Джулиус Рэндл. В составе хозяев паркета отличился Эл Хорфорд, на счету которого 16 очков.
Новичок «Оклахомы» Святослав Михайлюк в матче участия не принимал.
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