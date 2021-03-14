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«Оклахома» без Михайлюка проиграла «Никс»

«Оклахома» без Михайлюка проиграла «Никс»
Баскетбол / НБА 0
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В Оклахома-Сити завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный клуб «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Нью-Йорк Никс».

Первая двенадцатиминутка прошла под диктовку игроков «Тандер» и завершилась со счётом 31:22 в пользу хозяев паркета. Однако, уже во второй четверти «Нью-Йорку» удалось отыграть отставание и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 56:54 в пользу гостей.

В третьем игровом отрезке сильнее оказались игроки «Никс», вырвавшиеся вперёд на десять очков перед заклчительной четвертью. В решающем игровом отрезка сильнее оказались гости. Итоговый счёт встречи — 119:97 в пользу «Никс».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ар Джей Барретт, набравший 32 очка. Трипл-дабл из 26 очков, 12 подборов и 12 передач оформил Джулиус Рэндл. В составе хозяев паркета отличился Эл Хорфорд, на счету которого 16 очков.

Новичок «Оклахомы» Святослав Михайлюк в матче участия не принимал.

НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2021, суббота. 22:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
97 : 119
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Оклахома-Сити Тандер: Хорфорд - 16, Дорт - 14, Уильямс - 13, Джером - 11, Джексон - 10, Маледон - 10, Роби - 10, Браун - 9, Покушевски - 4, Ариза, Базли, Гилджес-Александер, Диалло, Миллер, Мускала, Хилл, Холл
Нью-Йорк Никс: Барретт - 32, Рэндл - 26, Куикли - 21, Бёркс - 15, Баллок - 14, Топпин - 4, Нокс - 3, Гибсон - 2, Ноэль - 2, Браздейкис, Нтиликина, Пинсон, Пэйтон, Риверс, Робинсон, Роуз, Харпер
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