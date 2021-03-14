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В НБА оформлено пять трипл-даблов за игровой день. Такого не было никогда в истории

В НБА оформлено пять трипл-даблов за игровой день. Такого не было никогда в истории
Баскетбол / НБА 0
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Очередной игровой день регулярного чемпионата НБА вошёл в историю лиги — 13 марта в матчах чемпионата было оформлено пять трипл-даблов, что случилось впервые в истории, сообщает StatMuse.

Первый трипл-дабл игрового дня был оформлен в матче «Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась со счётом 119:97 в пользу «Никс». В составе победителей трипл-дабл из 26 очков, 12 подборов и 12 передач оформил Джулиус Рэндл.

В матче «Бруклин Нетс» — «Детройт Пистонс» трипл-даблом отметился защитник «Детройта» Джеймс Харден, набравший 24 очка, совершивший 10 подборов и отдавший 10 результативных передач.

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в матче с «Вашингтон Уизардс» оформил трипл-дабл из 33 очков, 11 подборов и 11 передач. В этом же матче защитник «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук набрал 42 очка, совершил 10 подборов и отдал 12 передач.

Пятый трипл-дабл игрового дня был оформлен в матче «Финикс Санз» — «Индиана Пэйсерс». Форвард «Индианы» Домантас Сабонис набрал 22 очка, совершил 13 подборов и отдал 10 результативных передач.

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