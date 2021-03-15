Гомельский ответил на вопрос о возможности назначения Джорджевича главным тренером ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о кандидатуре Саши Джорджевича. На сайте Гомельского один из посетителей спросил, как комментатор относится к возможности назначения Джорджевича на пост главного тренера команды, который сейчас занимает Димитрис Итудис.
«Джорджевич в прошлом был игроком суперуровня. Он требователен и довольно строг. Его управление командой во время игры основано на интуиции игрока. Мне нравятся многие его решения по ходу матча, но каков он в тренировочном процессе, я не знаю», — написал Гомельский.
Ранее Гомельский неоднократно критиковал Итудиса. По мнению комментатора, москвичам нужно срочно менять главного тренера. Столичный клуб уступил в двух последних матчах в регулярном чемпионате Евролиги. При этом в матче с «Анадолу Эфес» ЦСКА уступил с разницей в 30 очков.
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