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Гомельский ответил на вопрос о возможности назначения Джорджевича главным тренером ЦСКА

Гомельский ответил на вопрос о возможности назначения Джорджевича главным тренером ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0
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Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о кандидатуре Саши Джорджевича. На сайте Гомельского один из посетителей спросил, как комментатор относится к возможности назначения Джорджевича на пост главного тренера команды, который сейчас занимает Димитрис Итудис.

«Джорджевич в прошлом был игроком суперуровня. Он требователен и довольно строг. Его управление командой во время игры основано на интуиции игрока. Мне нравятся многие его решения по ходу матча, но каков он в тренировочном процессе, я не знаю», — написал Гомельский.

Ранее Гомельский неоднократно критиковал Итудиса. По мнению комментатора, москвичам нужно срочно менять главного тренера. Столичный клуб уступил в двух последних матчах в регулярном чемпионате Евролиги. При этом в матче с «Анадолу Эфес» ЦСКА уступил с разницей в 30 очков.

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