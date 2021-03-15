Тимма и Седокова съездили в гости к Малахову на Масленицу

Форвард «Химок» Янис Тимма и его супруга, популярная певица Анна Седокова съездили с телеведущим Андреем Малаховым в его родной город на Масленицу.
«Теперь официально: масленица — мой любимый праздник. И точно благодаря Андрею Малахову и Наташе Шкулёвой. Ведь вы показали, что Масленица — это больше, чем есть блины. Это объединение семьи, друзей. Это прощание с прошлым и готовность полностью жить будущим!» — написала Седокова на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографии можно на странице Анны Седоковой в «Инстаграме».
Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака с Максимом Чернявским и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
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