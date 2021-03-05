Тимма показал поцелуй с Седоковой на пляже в Юрмале

Форвард «Химок» Янис Тимма поделился на своей странице в «инстаграме» романтическим фото поцелуя с супругой, популярной певицей Анной Седоковой на берегу Балтийского моря в Юрмале. В конце февраля Тимма уезжал в Латвию на матчи сборной в квалификации Евробаскета, Седокова составила ему компанию.
Фото доступно в «инстаграме» Яниса Тиммы.
Янис и Анна поженились 6 сентября, но решили не афишировать это событие и рассказали о нём лишь через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.
Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака с Максимом Чернявским и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран под общим 60-м номером командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».
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