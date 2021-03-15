ЦСКА обыграл «Химки» с разницей в 19 очков

ЦСКА уверенно обыграл «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 92:73.

Уже в первой четверти ЦСКА удалось опередить соперников по набранным очкам почти в два раза — она закончилась со счётом 29:15. К большому перерыву хозяева увеличили преимущество до 21 очка — 51:30. В третьей десятиминутке московский клуб также опережал «Химки», разница в счёте не составляла меньше 17 очков. К заключительной четверти команды подошли со счётом 67:45. Побороться за победу в матче гостям не удалось.

Самым результативным в составе победителей стал Йоханнес Фойгтман, набравший 22 очка. В составе «Химок» 20 очков на свой счёт записал форвард Джордан Мики, 18 — Егор Вяльцев.