ЦСКА обыграл «Химки» с разницей в 19 очков
ЦСКА уверенно обыграл «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 92:73.
Уже в первой четверти ЦСКА удалось опередить соперников по набранным очкам почти в два раза — она закончилась со счётом 29:15. К большому перерыву хозяева увеличили преимущество до 21 очка — 51:30. В третьей десятиминутке московский клуб также опережал «Химки», разница в счёте не составляла меньше 17 очков. К заключительной четверти команды подошли со счётом 67:45. Побороться за победу в матче гостям не удалось.
Самым результативным в составе победителей стал Йоханнес Фойгтман, набравший 22 очка. В составе «Химок» 20 очков на свой счёт записал форвард Джордан Мики, 18 — Егор Вяльцев.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
15 марта 2021, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
92 : 73
Химки
Химки, Россия
ЦСКА: Антонов, Боломбой, Джеймс, Клайберн, Курбанов, Лопатин, Лундберг, Ухов, Фойгтман, Хоменко, Хэкетт, Шенгелия
Химки: Барашков, Валиев, Воронов, Вяльцев, Зайцев, Карасёв, Клюев, Макколум, Мики, Моня, Понкрашов, Шарапов
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