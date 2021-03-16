Второй номер драфта-2018 получил перелом руки

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Марвин Багли получил травму во время матча регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой «Хорнетс» со счётом 122:116.
У 22-летнего Багли диагностировали перелом четвёртой пястной кости. Он повредил безымянный палец левой руки. Сам Марвин является левшой.
В общей сложности Багли провёл на площадке 16 минут. Он набрал 12 очков, сделал три подбора и один блок-шот. Травму второй номер драфта 2018 года получил ещё в первой половине встречи. После перерыва на площадку он так и не вышел.
В нынешнем сезоне Багли в среднем проводит на площадке 25,7 минуты, набирает 13,9 очка, делает 7,4 подбора и 0,9 передачи.
Ранее сообщалось, что «Сакраменто» готов обменять игрока, но другие клубы не проявляют к нему интерес.
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