Кавай Леонард рассказал, почему не считает «Клипперс» классной командой

Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард рассказал, что не считает свою команду классной. По словам баскетболиста, чтобы считаться таковой, ей нужно проявить стабильность.

«То, что происходит, заставляет волноваться. Если мы хотим о себе заявить, нужно быть стабильными. Классные команды всегда стабильны. Да, бывают матчи, в которых не хватает энергии, но топ-команды всё же стабильны.

Стабильность — то, что делает классной команду, игроков, тренеров, у нас этого нет. Стабильность вырабатывает привычку побеждать», — приводит слова баскетболиста Pickandroll.



Напомним, в преддверии сезона «Клипперс» считались одним из фаворитов первенства. На данный момент калифорнийцы занимают лишь четвёртое место в таблице Западной конференции.