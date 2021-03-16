41-летний Скотти Пиппен почти объединился в одной команде с Леброном Джеймсом

Шестикратный чемпион НБА, легендарный Скотти Пиппен признался, что в сезоне 2006/2007 был близок к тому, чтобы возобновить карьеру в лиге. По словам баскетболиста, на тот момент он находился в лучшей форме за последние пять лет и был близок к подписанию контракта с «Кливленд Кавальерс», за который тогда выступал Леброн Джеймс.

«Я искал команду, в которой мог бы получать свои 15 минут на паркете. Я не гонялся за деньгами. Просто хотел помочь какой-то команде уровня плей-офф», — приводит слова Пиппена Essentialy Sports.

Как бы то ни было, заключить контракт с «Кливлендом» тогда не удалось. Команда из Огайо в том сезоне пробилась в финал, где уступила «Сан-Антонио Спёрс». Пиппен же в 2008 году ненадолго возобновил карьеру, проведя несколько матчей в Финляндии и Швеции.