У ЦСКА третья по цене форма в Европе. Дороже, чем у «Реала», «Баварии» и «Милана»
Издание Gazzetta.gr изучило стоимость формы команд Евролиги в их официальных магазинах. Результаты небольшого маркетингового исследования показали, что самая дорогостоящая форма у «Барселоны». Её можно приобрести за 110 евро. Вторая по дороговизне форма у «Панатинаикоса» — 100 евро, третья позиция у ЦСКА — 91 евро.
Таким образом, форма «армейцев» обойдётся дороже, чем у таких команд, как «Реал», «Милан», «Бавария» и многих других. Добавим, что форму «Зенита» можно приобрести за 78 евро, по дороговизне она занимает восьмое место в списке. Самую низкую цену за свою экипировку может предложить «Валенсия» — 37 евро.
Напомним, что на этой неделе в Евролиге состоится противостояние «Реала» и ЦСКА. Матч пройдёт 18 марта в Мадриде.
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