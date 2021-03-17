«Юта» победила «Бостон», «Хьюстон» проиграл антирекордный 17-й раз подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» на выезде обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 117:109.

В составе победителей лучшими на площадке были Донован Митчелл (21 очко), Джордан Кларксон (20 очков) и Майк Конли (17 очков). У «Селтикс» наиболее результативными в игре были Джейсон Тейтум (29 очков), Джейлен Браун (28 очков) и Кемба Уокер (16 очков).

В другом матче игрового дня «Чикаго Буллз» дома разгромил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 123:102. У «Буллз» лидерами на паркете стали Зак Лавин (40 очков), Лаури Маркканен (22 очка) и Таддеус Янг (17 очков). У «Тандер» наиболее заметными на площадке были Шей Гилджес-Александр (21 очко), Мозес Браун (21 очко и 16 подборов) и Кенрич Уильямс (14 очков).

Также в НБА прошли ещё три матча: «Майами» – «Кливленд» (113:98), «Хьюстон» – «Атланта» (107:119) для «Рокетс» это 17-е подряд поражение — повторение худшего результата в истории франшизы, «Филадельфия» – «Нью-Йорк» (99:96).