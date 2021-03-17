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«Юта» победила «Бостон», «Хьюстон» проиграл антирекордный 17-й раз подряд

«Юта» победила «Бостон», «Хьюстон» проиграл антирекордный 17-й раз подряд
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» на выезде обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 117:109.

В составе победителей лучшими на площадке были Донован Митчелл (21 очко), Джордан Кларксон (20 очков) и Майк Конли (17 очков). У «Селтикс» наиболее результативными в игре были Джейсон Тейтум (29 очков), Джейлен Браун (28 очков) и Кемба Уокер (16 очков).

В другом матче игрового дня «Чикаго Буллз» дома разгромил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 123:102. У «Буллз» лидерами на паркете стали Зак Лавин (40 очков), Лаури Маркканен (22 очка) и Таддеус Янг (17 очков). У «Тандер» наиболее заметными на площадке были Шей Гилджес-Александр (21 очко), Мозес Браун (21 очко и 16 подборов) и Кенрич Уильямс (14 очков).

Также в НБА прошли ещё три матча: «Майами» – «Кливленд» (113:98), «Хьюстон» – «Атланта» (107:119) для «Рокетс» это 17-е подряд поражение — повторение худшего результата в истории франшизы, «Филадельфия» – «Нью-Йорк» (99:96).

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2021, среда. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
109 : 117
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Браун - 28, Уокер - 16, Тайс - 15, Уильямс - 14, Смарт - 5, Уильямс - 2, Грин, Лэнгфорд, Несмит, Оджелей, Притчард, Тиг, Томпсон, Уотерс, Фалль, Эдвардс
Юта Джаз: Митчелл - 21, Кларксон - 20, Конли - 17, Гобер - 16, Инглс - 14, Богданович - 12, О'Нил - 6, Фэйворс - 6, Ньянг - 5, Азубуике, Брэнтли, Ильясова, Морган, Они, Форрест, Хьюз
НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2021, среда. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
123 : 102
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Чикаго Буллз: Лавин - 40, Маркканен - 22, Янг - 17, Саторански - 13, Картер - 9, Портер - 8, Арчидиаконоу - 4, Уайт - 4, Валентайн - 2, Гэффорд - 2, Уильямс - 2, Дотсон, Корнет, Мокока, Темпл, Фелисио, Хатчинсон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 21, Браун - 20, Уильямс - 14, Джером - 11, Роби - 11, Джексон - 10, Маледон - 8, Покушевски - 4, Миллер - 3, Ариза, Базли, Дорт, Михайлюк, Мускала, Хилл, Холл, Хорфорд
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