Стефен Карри прояснил, как он и Леброн Джеймс относятся друг к другу

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о взаимоотношениях с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. Ходили слухи, что игроки недолюбливают друг друга. Но, по словам Карри, они никогда не теряли взаимного уважения.

«Мы всегда уважали друг друга. Конечно, это не только наше личное противостояние, но и борьба наших команд. Когда соревнуешься на протяжении нескольких лет подряд, можно увидеть величие того или иного игрока. Думаю, что Леброн придерживается аналогичной точки зрения.

Конечно, было много мелочности и соперничества, был трэш-ток и тому подобное, но в этом и есть вся прелесть. В то же время у нас всегда есть уважение и благодарное отношение за такое соперничество. Сейчас нашей целью является возвращение на прежний уровень», — цитирует Карри Yahoo Sports.