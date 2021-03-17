Владимир Гомельский высказался о целесообразности перехода лидера «Жальгириса» в ЦСКА

Известный российский комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о лидере «Жальгириса» Мариусе Григонисе. Один из посетителей сайта Гомельского спросил, стоит ли ЦСКА подписать игрока «Жальгириса» в межсезонье.

«Григонис — отличный атакующий защитник с хорошими навыками по игре в обороне. Насколько я знаю, у него есть мечта — играть в НБА. Не могу сказать, насколько Григонис будет заинтересован в контракте с ЦСКА», — написал Гомельский.

Гомельский ранее неоднократно критиковал главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса. По мнению комментатора, Итудис покинет команду по окончании сезона. При этом сам Гомельский считает, что руководству московского клуба необходимо сделать выбор в пользу другого специалиста, который займётся кадровым вопросом.