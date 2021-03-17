Молодой игрок «Кливленда» считает, что Кевин Лав украл у клуба $ 120 млн

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Коллин Секстон поставил лайк под скандальной записью в «Твиттере». 22-летний баскетболист лайкнул запись, в которой говорится, что его партнёр по команде Кевин Лав украл у «Кливленда» $ 120 млн.

Летом 2018 года Кевин Лав подписал новый четырёхлетний контракт с «Кавальерс» на сумму $ 120 млн. Но затем он за всё это время провёл лишь 82 матча за команду. Лава в последние годы замучили травмы, которые надолго выводили игрока из состава.

В текущем сезоне Лав принял участие лишь в четырёх матчах «Кливленда». В настоящее время он восстанавливается после травмы голени.

Ранее баскетболист был вынужден пропустить длительный отрезок. Так, он выбыл ещё в конце декабря.